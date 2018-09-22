Su Kesintisi 17 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 17 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 17 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.02.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 17.02.2020 11:00:00
Detay: Polatlı ilçesi Şentepe mahallesi belde caddesinde oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Şentepe mahlesi bir kısmı
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