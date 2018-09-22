  • BIST 120.986
  • Altın 307,034
  • Dolar 6,0391
  • Euro 6,5462
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Su Kesintisi 17 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 17 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 17 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 17 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

17 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.02.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 17.02.2020 11:00:00
Detay: Polatlı ilçesi Şentepe mahallesi belde caddesinde oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Şentepe mahlesi bir kısmı

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 5
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 17 Şubat 2020 - ASKİ17 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 17 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ17 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 17 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ17 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
  • ‘Başkent Mobil’ nedir, özellikleri neler?15 Şubat 2020 Cumartesi 13:02
  • Anne ve babası ortada bıraktı, babaannesi sahip çıktı15 Şubat 2020 Cumartesi 00:17
  • Bizim Sevdamız Büyük15 Şubat 2020 Cumartesi 00:02
  • Elmadağ Kayak Merkezi’nin çileli yolu15 Şubat 2020 Cumartesi 00:01
  • İstanbul Ankara arası kaç km? İstanbul Ankara arası kaç saat? İstanbul'dan Ankara'ya nasıl gidilir?14 Şubat 2020 Cuma 14:06
  • Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?14 Şubat 2020 Cuma 11:13
  • Uludağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?14 Şubat 2020 Cuma 11:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti