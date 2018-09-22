Su Kesintisi 17 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 17 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Temmuz Ankara Su Kesintisi!
İşte 17 Temmuz 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.07.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 17.07.2020 13:00:00
Detay: BEYLER MAHALLESİ ÇETİN SOKAK İÇERİSİNDE ÇAP=90 PVC BORUDA OLUŞAN ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: BEYLER MAHALLESİ, YAYALAR MAHALLESİ
AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.07.2020 08:20:00
Tamir Tarihi: 17.07.2020 12:00:00
Detay: GALABA MHÇUBUK CD İLE BEYAZKARANFİL SK KÖŞESİNDE 110 LUK P100 BORUDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SAAT 12 00 A KADAR SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: GALABA MH VE CİVARI
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.07.2020 06:30:00
Tamir Tarihi: 17.07.2020 12:00:00
Detay: YAKUPABDAL MAHALLESİNDE P 110 VİZYON BORUDA OLUŞAN ANİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: YAKUPABDAL MAHALLESİ ÜST KOTLARI
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.07.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 17.07.2020 17:30:00
Detay: Nallıhan İlçesi Çamalan Mahallesi'nde Pompa İstasyonunda Motor Arızası Sebebiyle Plansız İçmesuyu Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çamalan Mahallesi (Tamamı)
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.07.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 17.07.2020 15:00:00
Detay: Baraj Mahallesi Osmanlı Caddesinde Q500 lük boruda oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesi
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