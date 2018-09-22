Su Kesintisi 18 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 18 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 18 Ağustos 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.08.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.08.2020 12:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAH ALPASLAN TÜRKEŞ CADDESİNDE MEYDANA GELEN 100'LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 12:00'a KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ ALPASLAN TÜRKEŞ CADDESİNE BAĞLI ALBAYRAK SOKAK,ALBAYRAK 1 SOKAK,KARAÇAY SOKAK, GEZİNTİ SOKAK,GENÇ SOKAK, LETAFET SOKAK
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.08.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 18.08.2020 10:45:00
Detay: Tevfikileri mahallesinde meydana gelen 160'lık pvc boru arızasından kaynaklı 2 saat su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Şadrazam Sk Yokuş Sk Hürrem sultan sk Timuçin sk Narcı Sk Saltukhan Sk Eşrefoğlu Sk Alaçam Sk
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.08.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 18.08.2020 13:00:00
Detay: PLANSIZ : SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 18.08.2020 10:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 18.08.2020 13:00 DETAY: POLATLI İLÇESİ: Fatih mahallesi Fatih caddesi üzerinde oluşan su şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. ETKİLENECEK YERLER: Fatih mahallesi bir kısmı
Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi bir kısmı
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