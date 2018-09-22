Su Kesintisi 18 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 18 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 18 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

18 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Polatlı

Arıza Tarihi: 16.08.2021 23:55:00

Tamir Tarihi: 17.08.2021 23:55:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 16.08.2021 23:55 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :17.08.2021 23:55 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :GÜLVEREN MAHALLESİ YUNUS EMRE CADDESİNDE SANAYİ MEVKİ YENİ SU BAĞLANTISI YAPILDIĞINDAN SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR ETKİLENECEK YERLER:GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Yeni Sanayi Mevki

Arıza Tarihi: 18.08.2021 01:35:00

Tamir Tarihi: 18.08.2021 13:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ SELÇUK CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ

Nallıhan

Arıza Tarihi: 17.08.2021 22:00:00

Tamir Tarihi: 18.08.2021 08:00:00

Detay: NALLIHAN İLÇESİ SARIYAR MAHALLESİ HIDIRLAR MEVKİİNDEKİNDEKİ Ø160 PE 100 ANA İLETİM HATTI ARIZA NEDENİYLE BELİRLİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR.

Etkilenen Yerler: SARIYAR MAHALLESİ

Sincan

Arıza Tarihi: 18.08.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 18.08.2021 18:00:00

Detay: Pınarbaşı mahallesi kuyumcu sokak ile 108 sokak kesişiminde Kanal İnşaat Daire Başkanlığı İhaleten Firma tarafından Yağmursuyu hattı imalatı çalışması ile içme suyu hattımız çakıştığı için, içme suyu hat deplase işlemi yapılacağından planlı su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yaşar kemal caddesi - Zafer içer caddesi (93 cadde ) - Savunma sokak - Pekin sokak - Palamut sokak - Kuyumcu sokak - 105 sokak 106 sokak 107 sokak 108 sokak 111 sokak 112 sokak 114 sokak 115 sokak 116 sokak 117 sokak 118 sokak 119 sokak 120 sokak 121 sokak 122 sokak 123 sokak 124 sokak 125 sokak 126 sokak 126/1 sokak 127 sokak 128 sokak 129 sokak 130 sokak 129/1 sokak 131 sokak 133 sokak 134 sokak 135 sokak 136 sokak 137 sokak 138 sokak 139 sokak 140 sokak 141 sokak 143 sokak 144 sokak 145 sokak

Elmadağ

Arıza Tarihi: 17.08.2021 23:00:00

Tamir Tarihi: 18.08.2021 13:00:00

Detay: Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Bahçelievler mahallesi Menderes Bulvarında su arızası var arıza arama kazılı olduğudan dolayı 17.08.2021 tarihinde saat 23.00 hat vanası kapatılarak arızaya sabah dinleme yapılarak yer tespiti yapılarak müdahale edilecektir bu sebepten dolayı Bahçelievler mahallesinin alt kotların suyu kesilecek

Etkilenen Yerler: Bahçelievler mah

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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