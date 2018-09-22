Su Kesintisi 18 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 18 Aralık 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 18 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 18 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 18 Aralık 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

18 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.12.2020 09:30:00

Tamir Tarihi: 18.12.2020 13:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 18.12.2020 09.30 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 18.12.2020 13:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Bıyıktay Caddesinde Oluşan Su Şebekke Hattındaki Arzadan Dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Şehitlik Mahallesi Gazi Mahallesi Bir Kısmı

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Gazi Mahallesi Bir Kısmı

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.12.2020 23:00:00

Tamir Tarihi: 18.12.2020 12:00:00

Detay: Çankaya ilçesine bağlı Hilal Mahallesi Tayland Caddesi ile 677 Cadde köşesinde deplasesi yapılan ductil Ø600'lük S8 iletim hattının bağlantısı yapılacağından 17.12.2020 saat 23:00 ile 18.12.2020 saat 12:00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Osman Temiz Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Mürsel Uluç Mahallesi alt kotları, Akpınar Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Metin Akkuş Mahallesi, Şehit Cengiz Karaca Mahallesi, Ata Mahallesi üst kotları, Huzur Mahallesi üst kotları, Ilker Mahallesi alt kotları, Güzeltepe Mahallesi, Sancak Mahallesi, Hilal Mahallesi, Birlik Mahallesi, Yıldızevler Mahallesi, Yukarı Dikmen Mahallesi, Aşağı Dikmen Mahallesi, Oran Şehri Mahallesi alt kotları, Kırkkonaklar Mahallesi, Kazım Özalp Mahallesi, Büyüķ Esat Mahallesi

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.12.2020 08:30:00

Tamir Tarihi: 18.12.2020 14:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Ahimesut mah elvanköy caddesi içerisindeki q 2200,lük ana şebeke hattından kaynaklı q 150,lik deplase çalışmasından dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Ahimesut mahallesi Ayyıldız mahallesi

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.12.2020 22:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2020 08:00:00

Detay: Planlı su kesintisi:Mamak Abidinpaşa mahallesi Tıp fakültesi caddesi içinde iletim şebeke hatlarının üç noktada bağlantıları yapılacağından 19.12.2020 Cumartesi günü saat 22.00 ile 20.12.2020 Pazar günü saat 08.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Akdere. Kazım Orbay.Kutlu. Balkiraz. Mehtap. Kartaltepe. Peyami Sefa. Şafaktepe. Saimekadın. Mahalleri ile Genaral Zeki Doğan.Demirlibahçe mahallerin üst kotları

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