Su Kesintisi 18 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 18 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 18 Haziran 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.06.2020 10:30:00
Tamir Tarihi: 18.06.2020 12:30:00
Detay: Feridun çelik mahallesi 1908 sokak içindeki şebeke hattındaki arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Beşikkaya mahallesinin bir kısmı Feridun çelik mahallesinin bir kısmı
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.06.2020 09:40:00
Tamir Tarihi: 18.06.2020 14:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Fatih Mahallesi Zafer Caddesi'nde Atıksu Kanali̇zasyon Hattı İ̇malat Çalışması Yapan Yüklenici Firma İçmesuyu PVC Ø 90 mm Dağıtım Şebeke Hattına Zarar Vermiş Olup, Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mh. (Tamamı)
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