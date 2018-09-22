Su Kesintisi 18 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 18 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 18.06.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 18.06.2021 19:00:00
Detay: BEYPAZARI BEYTEPE MAHALLESİ KAYHAN GÜVEN CADDESİNDE MÜTEAHHİTTİN ÇALIŞMA ESNASINDA ÇIKAN ARIZA SONUCUNDA MAHALLENİN SULARI SAAT 19:00 KADAR KESİLMİŞTİR.
Etkilenen Yerler: BEYTEPE MAHALLESİ KAYHAN GÜVEN CADDESİNDE
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİNDE
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 18.06.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 18.06.2021 13:00:00
Detay: FATİH MAH FEHMİ EREN BULVARINDA ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
POLATLI
Arıza Tarihi: 18.06.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 18.06.2021 12:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Adalet Sokakta 160’lık PVC boruda oluşan arızadan dolayı Su Kesintisi
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 18.06.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.06.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle Bati sitesi mah.2331 sok içi pe100_ø110 içme suyu dagitim baglanti calişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmiştir.
Etkilenen Yerler: Bati sitesi mah.2331 sok ve civari
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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