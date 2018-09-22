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Su Kesintisi 18 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 18 Kasım 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 18 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 18 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 18 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 18 Kasım 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

18 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

KALECİK

Arıza Tarihi: 18.11.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 18.11.2021 17:00:00
Detay: Kalecik İlçe Merkezinde Başkent Elektrik Tarafından Bakım Onarım Şebeke İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Dolayı İlçe Merkezi Su Depolarını Besleyen Kuyularda Enerji Kesintisi Olacağından 18.11.2021 Tarihinde Saat: 11:00 ile 17:00 Arasında İlçe Merkezi Genelinde Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Kalecik İlçesi Geneli

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 18.11.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 18.11.2021 14:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ CEVAT KÖPRÜCÜ SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTİNDA OLUSAN ARİZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ CEVAT KÖPRÜCÜ SOKAK VE BİR KISMI

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 18.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 18.11.2021 14:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MAHALLESİ 1846 SOKAK GİRİŞİM ÇARŞISI YANINDA ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: KENTKOOP MAHALLESİ 1846 SOKAK GİRİŞİM ÇARŞISI VE CİVARI

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 18.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 18.11.2021 14:00:00
Detay: CUBUK İLCESİ SÜNLÜ MAHALLESİNDE ŞİRKET TARAFINDAN MEYDANA GELEN 100 LÜK POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 14:00 KADAR SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
Etkilenen Yerler: SÜNLÜ MAHALLESİ.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 15.11.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 17.11.2021 11:30:00
Detay: Mustafa Kemal mahallesi 2141 sokak içerisinde meydana gelen 100 ductil boru arızasından dolayı
Etkilenen Yerler: 2142,2141,2142,2139,2131, 2157 Sokaklara su verilemeyektir

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