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Su Kesintisi 18 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 18 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 18 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 18 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 18 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 18 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

18 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ALTINDAĞ SU KESİNTİ

Arıza Tarihi: 18.03.2020 11:05:00
Tamir Tarihi: 18.03.2020 13:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Baraj mahallesi Selçuklu caddesi içindeki içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Baraj mahallesinin bir kısmı

 

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