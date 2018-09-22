Su Kesintisi 18 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 18 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 18 Mart 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.03.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 18.03.2021 13:30:00
Detay: AKKUZULU MAH SU DEPOSU MOTOR ARIZASINDAN DOLAYI SAAT 13:30 A KADAR SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: AKKUZULU MAHALLESİ GENELEİ
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