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Su Kesintisi 18 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 18 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 18 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 18 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

18 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.05.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 18.05.2020 12:00:00
Detay: TEMELLİ YENİ HİSAR ATEŞ SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YENİ HİSAR MAHALLESİ - BEYOBASI MAHALLESİ -ALAGÖZ MAHALLESİ

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.05.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 18.05.2020 12:00:00
Detay: AYVAŞIK BOZTEPE KÜME EVLERİ NDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTI NDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI

 

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