Su Kesintisi 18 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 18 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 18 Mayıs 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.05.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ PINARKENT SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPACAĞI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ PINARKENT SOKAK VE BİR KISMI
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.05.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 18.05.2021 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ŞENTEPE MAHALLESİ BAHÇESARAY SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ-GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.05.2021 13:15:00
Tamir Tarihi: 18.05.2021 15:00:00
Detay: TEKİRLER MAHALLESİNDE DEPOYU BESLEYEN POMPA İSTASYONUNDAKİ MOTOR ARIZASI NEDENİYLE GEÇİCİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR. ABONELERİMİZDEN VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ
Etkilenen Yerler: TEKİRLER MAHALLESİ
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