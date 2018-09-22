Su Kesintisi 18 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 18 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 18 Nisan 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.04.2020 11:00:00
Tamir Tarihi: 18.04.2020 15:00:00
Detay: ESENBOĞA MAHALLESİ 200MM PVC BORU ARIZASI
Etkilenen Yerler: ESENBOĞA MAHALLESİ
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.04.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.04.2020 12:00:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ 75 .YIL BULVARINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YAĞIZ 1, YAĞIZ 2 , YAĞIZ 3 , YAĞIZ 4 ,75 YIL, ŞAİR HÜSEYİN YURDABAK SOKAK , AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI
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