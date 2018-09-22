  • BIST 1.525
  • Altın 443,475
  • Dolar 7,5029
  • Euro 9,0642
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

Su Kesintisi 18 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 18 Ocak 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 18 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 18 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 18 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 18 Ocak 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

18 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.01.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 18.01.2021 13:00:00
Detay: Elmadağ İlçesi Yenidoğan mahallesi Hacı Pınar sokaktaki 90 lik Pik borudaki arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Yenidoğan mah ve Yenipınar mah

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kuraklık Kapıda!18 Ocak 2021 Pazartesi 04:04
  • Okulların kütüphaneleri kitapla dolacak18 Ocak 2021 Pazartesi 03:03
  • Tek Ayaklı Çocuğun Ayakkabısı18 Ocak 2021 Pazartesi 02:02
  • 400 TL zam istiyoruz18 Ocak 2021 Pazartesi 01:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüste son durum...17 Ocak 2021 Pazar 09:10
  • II. Dünya Savaşı Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası 216 Ocak 2021 Cumartesi 02:02
  • İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar15 Ocak 2021 Cuma 07:02
  • Başkentgaz’ın mührü büyük tepki çekti15 Ocak 2021 Cuma 06:05
  • BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil yağ fiyatlarıyla ilgili açıklama15 Ocak 2021 Cuma 05:05
  • Doğruluk Cennete Yalan Ateşe Götürür!15 Ocak 2021 Cuma 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti