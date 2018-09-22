Su Kesintisi 18 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 18 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 18 Ocak 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.01.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 18.01.2021 13:00:00
Detay: Elmadağ İlçesi Yenidoğan mahallesi Hacı Pınar sokaktaki 90 lik Pik borudaki arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Yenidoğan mah ve Yenipınar mah
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