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Su Kesintisi 18 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 18 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 18 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 18 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 18 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 18 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

18 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.02.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 18.02.2020 17:00:00
Detay: Maraşal Çakmak Mahallesi Lise Caddesinde Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığınca İmalatı Devam Eden Hatların İçme Suyu Şebeke Hatları İle Kesişmesinden Kaynaklı Hat Deplase Çalışması Yapılacaktır
Etkilenen Yerler: SELÇUKLU MAHALLESİ , MARAŞAL ÇAKMAK MAHALLESİ

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.02.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 18.02.2020 15:00:00
Detay: Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlikkaşı Caddesinde oluşan su şebeke hattı arızası nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Gazi Mahallesi Mehmetakif Mahallesi bir kısmı

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