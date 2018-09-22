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Su Kesintisi 18 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 18 Şubat 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 18 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 18 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 18 Şubat 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 18 Şubat 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

18 Şubat 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.02.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 18.02.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE KÜME EVLERİ SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE KÜME EVLERİ SOKAK VE BİR KISMI

 

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