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Su Kesintisi 19 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 19 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 19 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.08.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 19.08.2020 14:00:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ İSMETPAŞA.MH.KANALİZASYON ÇALIŞMASIDAN DOLAYI ASBEST İÇME SUYU HATTININ VANA ODASININ YANINDAN GEÇİŞ YAPILAÇAKTIR.BU NEDENDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: İSMETPAŞA.MH.GÜMÜŞPALA.MH.ÜÇEVLER.MH.KEMALPAŞA.MH.YENİMAHALLE.MH.TATLICA.MH.

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.08.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 20.08.2020 07:00:00
Detay: Altındağ İlçesi Hacettepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi ile Çifteler Sokak köşesinde Q500 mm lik arızalı vananın değişimi yapılacağından dolayı su kesintisi yapılacaktır.Kesinti 19.08.2020 tarihinde saat 23:00 den 20.08.2020 saat 07:00 e verilecektir.
Etkilenen Yerler: Altındağ İlçesi,Hacettepe Mahallesinin bir kısmı ile Mamak İlçesi,Gülveren,Altınevler, Demirlibahçe, Çağlayan,Misket,Hürel,Şafaktepe,Balkiraz,Mehtap,Harman,Saimekadın,Bahçelerüstü,Diriliş Mahallesinin bir kısmı

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.08.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.08.2020 14:00:00
Detay: 100. Yıl Mahallesi Bağlar Caddesi'nde Yüklenici Firma Tarafından İmalatı Devam Eden Altyapı Yenileme Çalışması Esnasında PVC Ø 90 mm. İçmesuyu Dağıtım Şebeke Hattı Zarar Gördüğünden Dolayı, Plansız Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: 100. Yıl Mh. ve Fatih Mh. (Tamamı) - Nasuhpaşa Mh. ve Hacıbey Mh. (Bir Kısmı)

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.08.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.08.2020 12:00:00
Detay: PLANSIZ : SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 19.08.2020 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 19.08.2020 12:00 DETAY: POLATLI İLÇESİ: Zafer mahallesi menekşe caddesi no 37 cadde üzerinde oluşan su şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. ETKİLENECEK YERLER: zafer mahallesi Tamamı
Etkilenen Yerler: Zafer mahallesi tamamı

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.08.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 20.08.2020 17:00:00
Detay: Altınova DM1 ve DM2 depo arası içme suyu ana iletim hattının DM1 içme suyu deposuna bağlantı yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Gicik mahallesi,Peçenek mahallesi

 

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