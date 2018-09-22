Su Kesintisi 19 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 19 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
19 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Akyurt
Arıza Tarihi: 19.08.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 19.08.2021 11:30:00
Detay: Akyurt Yıldırım Mahallesi Mevlevi Sokak İçi Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su Kesintisi Uygulanacaktır. Planlı Olmayan Su Kesintisi Nedeniyle Vermiş Olduğumuz Geçici Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz...
Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi
Altındağ
Arıza Tarihi: 19.08.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 19.08.2021 13:00:00
Detay: Atındağ ilçesi,Yıldıztepe mahallesi Tomurcuk sokak içinde yapılan içme suyu şebeke borusuna bağlantı yapılmasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yıldıztepe mahallesi
Ayaş
Arıza Tarihi: 18.08.2021 12:30:00
Tamir Tarihi: 19.08.2021 13:00:00
Detay: Ayaş Ilıca Mahallesi A Kümesi içerisinde 280'lik içme suyu ana iletim hattı arizası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktir.
Etkilenen Yerler: Ayaş Ilıca Mahallesi geneli,Ayaş Oltan mahallesi geneli
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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