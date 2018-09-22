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Su Kesintisi 19 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Ekim 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 19 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 19 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Ekim 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.10.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 19.10.2020 14:30:00
Detay: POLATLI İLÇESİ YENİMAHALLE İNÖNÜ CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ-KURTULUŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ-YENİMAHALLE BİR BÖLÜMÜ-ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.10.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 19.10.2020 13:30:00
Detay: TEMELLİ CUMHURİYET MAHALLESİ CEYLAN CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ GAZİ MAHALLESİ İSTİKLAL MAHALLESİ

 

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