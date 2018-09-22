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Su Kesintisi 19 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 19 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 19 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Ekim 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.10.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 19.10.2021 20:00:00
Detay: AHİ EVRAN MAH. AYAŞ CD İLE DÖNEMEÇ SK. KÖŞEDE BASINÇ KONTROL VANASI TAKILMASI SEBEBİ NEDENİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: AHİ EVRAN MAHALLESİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 19.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.10.2021 13:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 19.10.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :19.10.2021 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :KURTULUŞ MAHALLESİ SİVRİHİSAR CADDESİ ÜZERİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERELER:KURTULUŞ MAHALLESİ TAMAMI
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ TAMAMI

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 19.10.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 19.10.2021 14:00:00
Detay: ALİAĞA MAHALLESİ ENGİN CADDESİNDE MEYDANA GELEN Ø100 PİK BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YAZI MAHALLESİ, NASUHPAŞA MAH, HACIBEY MAH, ALİAĞA MAH,

KALECİK

Arıza Tarihi: 19.10.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 19.10.2021 10:00:00
Detay: Kalecik Cansa Kale Mahallesi Adnan Kahveci Sokak üzerinde Q75 lık PVC ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle saat 10:00 kadar su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çanşa Kale Mahallesi bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 19.10.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 19.10.2021 20:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 19.10.2021 10:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :19.10.2021 20:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :ŞEHİTLİK MAHALLESİ ANITTEPECADDESİ ÜZERİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERELER:ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMAMI GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMAMI GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

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