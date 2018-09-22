Su Kesintisi 19 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 19 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 19 Eylül 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
19 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Yenimahalle
Arıza Tarihi: 18.09.2021 22:00:00
Tamir Tarihi: 19.09.2021 11:00:00
Detay: Yenimahalle Macun Mah.Abdulhalik Renda cad içi ø100 duktil içme suyu Dagitim hatti ariza çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Macun mah.Afad lojmanları. vera iş merkezi ve civarı
Polatlı
Arıza Tarihi: 18.09.2021 23:40:00
Tamir Tarihi: 19.09.2021 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ FATİH MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
Güdül
Arıza Tarihi: 19.09.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 19.09.2021 12:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ GARİPÇE MAHALLESİ KÜMEEVLER DAĞITM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GEDEN ARIZA NEDENİYE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: GARİPÇE MAH.
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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