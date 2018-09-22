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Su Kesintisi 19 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Haziran 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 19 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 19 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Haziran 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.06.2020 08:35:00
Tamir Tarihi: 19.06.2020 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Altıağaç mahallesi 206 cadde Toki blokları içinde geçen Q110 hdpe boru içmesuyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı 12.00.a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Harman mahallesi ile Hüseyin gazi mahallesi'nin üst kotları

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.06.2020 07:00:00
Tamir Tarihi: 19.06.2020 19:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 19.06.2020 07:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 19.06.2020 19:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ GÜLVEREN MAHALLESİ MELİKŞAH CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA 450LİK POLİTREN BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER:ESENTEPE MAH.ŞENTEPE MAH.GÜLVEREN MH. TAMAMI FATTİH MH. ŞEHİTLİK MAHALESİ NİN BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER:ESENTEPE MAH.ŞENTEPE MAH.GÜLVEREN MH. TAMAMI FATTİH MH. ŞEHİTLİK MAHALESİ NİN BİR BÖLÜMÜ

 

AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.06.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.06.2020 16:00:00
Detay: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı mahallesi sanayai içi 75 lik pvc dağıtım hattı arizası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktir.
Etkilenen Yerler: AYAŞ EMİNE TEVFİKA AYAŞLI MAHALLESİ SANAYİ ÇARŞISI

 

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