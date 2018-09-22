Su Kesintisi 19 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 19 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 19 Kasım 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
19 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI
Arıza Tarihi: 19.11.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.11.2021 12:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 19.11.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :19.11.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:ŞEHİTLİK MAHALLESİ DEMİRCİ SOKAKTA YAPILACAK OLAN ALT YAPI ÇALIŞMASINA İÇME SUYU HATTI ENGEL TEŞKİL ETTİĞİ İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 19.11.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.11.2021 12:00:00
Detay: CUBUK İLCESİ ATATÜRK MAHALLESİ AKŞEMSEDDİN CADDESİNDE MEYDANA GELEN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 12:00 KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: İLİM 1 SOKAK,İLİM 2 SOKAK, YUNUS EMRE SOKAK, İLİM 5 SOKAK, ŞAFAK 6 SOKAK, SADIK AHMET SOKAK,
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 19.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 19.11.2021 15:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ MUHSİN YAZICIOGLU MAHALLESİ PAZAR 1 SOKAKDA HAT DÖŞEMESİ OLDUGUNDAN DOLAYI 100 LÜK PVC BORUDA SAAT 15:00 SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: BESTE SOKAK, ZAMAN SOKAK, ZİHNİ OLMUŞ SOKAK,KILIC 2 SOKAK, CEVHER DUDAYEV SOKAK, BESTE 1 SOKAK,
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 19.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 19.11.2021 13:00:00
Detay: Ahlatlıbel mahallesi 1844 sokak ile 1892 sokak köşe Ø90 PVC boru arızasından dolayı
Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel mahallesi, öysekent mahallesi
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 19.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 19.11.2021 16:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 281 cadde üzerinde Q100 Ducdil hattaki deplase çalışması nedeni ile 19/11/2021 saat 10:00 ile 16:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİNİN BİR KISMI
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