Su Kesintisi 19 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 19 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 19 Mart 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
19 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI SU KESİNTİ
Arıza Tarihi: 19.03.2020 01:00:00
Tamir Tarihi: 19.03.2020 12:00:00
Detay: KARŞIYAKA MAHALLESİ HAYMANA YOLU CADDESİ HACILAR KAVŞAĞI @500 LÜK HAT VANASI DEĞİŞİMİ
Etkilenen Yerler: HACILAR MAHALLESİ , BALLIKPINAR MAHALLESİ ,
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.