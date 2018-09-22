Su Kesintisi 19 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 19 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 19 Mayıs 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
19 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.05.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 19.05.2020 16:00:00
Detay: hacıbayram mahallesi kızılay sokaktaki şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: hacıbayram mahallesi (gençlik parkıve civarı)
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