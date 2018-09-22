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Su Kesintisi 19 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 19 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 19 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.05.2021 11:25:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YENIPINAR MAH VARLIK CADDESİNDEKİ 110 LUK ASBEST BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİCE MAH İSMETPAŞA MAH YENİPINAR MAH

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.05.2021 15:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ PINARKENT SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ PINARKENT SOKAK VE BİR KISMI

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.05.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 19.05.2021 18:00:00
Detay: Planlı Su Kesintisi---Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru hattı ana iletim hattına engel teşkil eden Q 150 lik duktil boru içme suyu şebeke hattı 10.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Akdere. Genaral zeki doğan mahallesi. Kazım orbay. Kutlu mahallelerin alt kotları

 

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