Su Kesintisi 19 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 19 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 19 Nisan 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
19 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.04.2020 09:05:00
Tamir Tarihi: 19.04.2020 12:05:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ ESERTEPE MEVKİ DAĞITIM HATTINDA MEYDANA GELEN SU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 12'YE KADAR SULAR KESİKTİR.
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI
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