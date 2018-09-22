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Su Kesintisi 19 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Nisan 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 19 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 19 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Nisan 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.04.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 19.04.2021 20:00:00
Detay: Çankaya ilçesi Alacaatlı mahallesi 4835 sokak içi 150'lik duktil boru arızası
Etkilenen Yerler: Alacaatlı mahallesi 4835 sokak, atasayanlar, cennette Yapı kooperatifi, arte ve civarı kesintiden etkilenecektir.

 

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.04.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 19.04.2021 13:00:00
Detay: Battalgazi mahallesi 1036 sokak no:2 adresindeki içme suyu şebeke hattındaki arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Battalgazi mahallesinin bir kısmı

 

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.04.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 19.04.2021 17:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi, Sirkeli Yeşilova, Yeşilyurt Mahallesi Su İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 3-El Yüklenici Firması tarafından yapılacak DY1 Depo-Özel Harekat Merkezi Arası 250'lik Duktil boru İletim Hattı Bağlantı Çalışması nedeniyle 19.04.2021 Pazartesi günü saat 08.00-17.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Pursaklar İlçesi Sirkeli Yeşilova, Yeşilyurt mahallesinin bir kısmı ve Abadan Mahallesi

 

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