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Su Kesintisi 19 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 19 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 19 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 19.01.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 20.01.2020 05:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM MAHALLESİ UZAY ÇAĞI CADDESİ İÇİ. İDAREMİZ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN Ø1200 LÜK İÇMESUYU ANAİLETİM HATTINDA BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN 19.01.2020 SAAT 09.00 İLE 20.01.2020 SAAT 05.00 ARASI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: OSTİM ÖRNEK SANAYİ VE MÜCEVHER KENT SİTESİ, KARDELEN MAHALLESİ BİR KISMI

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