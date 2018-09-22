Su Kesintisi 19 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 19 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 19 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
19 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.02.2020 00:00:00
Tamir Tarihi: 20.02.2020 23:55:00
Detay: Kurumumuzca 18.05.2018 tarihinde ihale edilerek, Ulubol inşaat sanayi ve ticaret A.Ş'ye yaptırılmakta olan 'Etimesgut Elvan mah.- Sincan Saraycık Mah. arasında Ø2200 mm içme suyu ana iletim hattı yapım işi' kapsamında yaptırılmakta olan Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi Vatan caddesi - Muammer Aksoy cadde kesişiminde imalatı tamamlanan noktada mevcut Ø700/Ø700 mm duktil borunun bağlantısının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu bağlantıların 20.02.2020 Perşembe günü saat 00:01 ile 20.02.2020 Perşembe 23:59 saatleri arasında bağlantı çalımalarının yapılması planlanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Maraşal Çakmak Mahallesi , Atatürk Mahallesi , Selçuklu Mahallesi , Ertuğrulgazi Mahallesi , Osmanlı Mahallesi , Pınarbaşı Mahallesi , Malazgirt Mahallesi , Tandoğan Mahallesi , Saraycık Mahallesi , Yeniçimşit Mahallesi , Andiçen Mahallesi , Ahi Evran Mahallesi , Akşemsettin Mahallesi , İstasyon Mahallesi , Plevne Mahallesi
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.02.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 19.02.2020 17:00:00
Detay: mamak ilçesi 4.üncü kolordu komutanlığı sorumluluğundaki general eşref akıncı kışlası içerisinde imalatı tamamlanan içme suyu hattının bostancık mahallesi çatak caddesi içerisindeki mevcut hattan branşman alınarak şebeke bağlantısının yapılabilmesi için 19.02.2020 tarihinde 08:00--17:00 saatleri arasında su kesintisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Etkilenen Yerler: bostancık mahallesi alt kotları--ekin mahallesi alt kotları---harman mahallesi üst kotları- karaağaç mahallesi üst kotları
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.02.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 19.02.2020 17:00:00
Detay: Mamak ilçesi 4.üncü kolordu komutanlığı sorumluluğundaki general eşref akıncı kışlası içerisinde imalatı tamamlanan içme suyu hattının Bostancık mahallesi çatak caddesi içerisindeki mevcut hattan branşman alınarak şebeke bağlantısı yapılmasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Battalgazi mah.Başpınar mah.Doğantepe mah.Ulubey mahallesi
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