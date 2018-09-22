Su Kesintisi 19 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 19 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 19 Temmuz 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
19 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- BALA su kesintisi
Arıza Tarihi: 19.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.07.2019 16:00:00
Detay: ANA İLETİM HATTI BORU ARIZASI
Etkilenen Yerler: BALA Eğribasan mah suyu güzel mah
- ETİMESGUT su kesintisi
Arıza Tarihi: 19.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.07.2019 13:55:00
Detay: ERYAMAN 259 SOKAK DA 140 LIK PE BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ERYAMAN MAH 259 SOKAK VE CİVARI
- PURSAKLAR su kesintisi
Arıza Tarihi: 19.07.2019 10:15:00
Tamir Tarihi: 19.07.2019 12:30:00
Detay: Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Yavuz Bulvarı içerisinde oluşan Şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesinin bir kısmı Merkez Mahallesinin bir kısmı
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