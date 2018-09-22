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Su Kesintisi 19 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Temmuz 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 19 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 19 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Temmuz 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.07.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.07.2020 15:00:00
Detay: Altındağ Baraj mahallesi Melikşah caddesi içindeki içme suyu dağıtım şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Baraj mahallesi Melikşah caddesinin bir kısmı.

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.07.2020 10:50:00
Tamir Tarihi: 19.07.2020 13:00:00
Detay: Plansız kesinti Tarihi: 19.07.2020 10,50 Tamir Tarihi: 19.07.202013.00 Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESI PINAR 1-2-VE 3. SOKAK’TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESI PINAR 1-2-VE 3. SOKAK Bİ KISMI

 

GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.07.2020 13:30:00
Tamir Tarihi: 19.07.2020 17:00:00
Detay: GÜDÜL GARİPÇE MAH.KÜMEEVLER ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: GARİPÇE TAMAMI

 

GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.07.2020 13:30:00
Tamir Tarihi: 19.07.2020 17:00:00
Detay: GÜDÜL ÇAĞA MAH.KÜMEEVLER DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇAĞA MAH. TAMAMI

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.07.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 19.07.2020 19:00:00
Detay: Altındağ Baraj mahallesi Osmanlı caddesi içindeki içme suyu dağıtım şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Baraj mahallesinin bir kısmı

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.07.2020 21:50:00
Tamir Tarihi: 20.07.2020 21:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ ÇİLLER MAHALLESİNDE MOTOR ARIZASI NEDENİ İLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
Etkilenen Yerler: ÇİLLER MAHALLESİ

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.07.2020 12:45:00
Tamir Tarihi: 19.07.2020 17:00:00
Detay: Mamak ilçesi Diriliş mahallesi Kırçiçeği ile kalabent sokak köşesinde toki inşaatı içinde Q200 luk Duktil boru içme suyu şebeke hattı na hasar verilmesinden dolayı 17.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: DİRİŞİ MAHALLESİ

 

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