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Su Kesintisi 2 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 2 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

MAMAK

Arıza Tarihi: 2.12.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 2.12.2021 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi Şirintepe mahallesi 1017/6 sokak içinde ani olarak oluşan Q200 lük düktil boru arızasından dolayı18.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Şirintepe. Fahrikorutürk Boğaziçi mahallerin bir kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 2.12.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 2.12.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ 75.YIL BULVARINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTİNDA OLUSAN ARİZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ 75.YIL BULVARI VE BİR KISMI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 1.12.2021 10:45:00
Tamir Tarihi: 1.12.2021 20:00:00
Detay: Beytepe mahallesi 5314 sokak içi pe225 lik boru arızasından dolayı su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Saltoğlu bulvarı üzeri Angora bulvarı Mutlukent mahallesi bir kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 2.12.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 2.12.2021 14:00:00
Detay: Ertuğrul Gazi Mahallesi Mimar Sinan Sokak içerisinde oluşan iletim hattındaki arızadan dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan sokak -Sosyal sokak-Sevda sokak-Sibel sokak-Sarnıç sokak-Süvari sokak-Şenol sokak-Selda sokak-Sera sokak-Sarp sokak-59 sokak-66 sokak-412 sokak-1562 Cadde - 61 sokak - 62 sokak - 67 sokak - 1565 Cadde - 1566 Cadde -1564 Cadde -Hürriyet cd-51 Sokak (Özbirlik sitesi) ve çevresi etkilenmektedir.

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