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Su Kesintisi 2 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 2 Ekim 2019 Çarşamba Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 2 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 2 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 2 Ekim 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

2 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 12.10.2019 12:00:00
Detay: ŞEBEKE HATTIMIZDAN OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE KESİNTİ YAŞANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2019 19:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.10.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2019 18:00:00
Detay: KEÇİÖREN İLÇESİ OVACIK MAHALLESİ İÇERİSİNDE İMALATLARI TAMAMLANAN CADDE VE SOKAKLARIN TEMİZ SU HATLARININ BAGLANTI CALIŞMASI YAPILACAGINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: OVACIK - KUŞÇAGIZ- ATAPARK - KANUNİ MAHALLESİ

  • GÖLBAŞI su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.10.2019 10:20:00
Tamir Tarihi: 2.10.2019 14:00:00
Detay: ballıppınar mah yıldız sok girişi
Etkilenen Yerler: Ballıkpınar mah

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