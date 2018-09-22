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Su Kesintisi 2 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Ekim 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 2 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Ekim 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.10.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2020 13:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Yavrucuk Mahallesi haymana Yolu Üzerinde Bulunan Ø280 PE Boru Arızası Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yavrucuk Mahallesi, Gökçehöyük Mahallesi, Hacımuratlı Mahallesi, İkizce Mahallesi, Mogan Sevgi Çiçeği Sitesi, Çatal Armut Sitesi

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.10.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA BAĞLANTI YAPILMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK,BEYTEPE,BAŞAĞAÇ,BEYTEPE,CUMHURİYET,GAZİPAŞA,HACIKARA,İSTİKLAL,KURTULUŞ,RÜSTEMPAŞA,ZAFER MAHALLELERİ

 

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