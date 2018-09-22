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Su Kesintisi 2 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Eylül 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 2 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Eylül 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.09.2020 21:30:00
Tamir Tarihi: 1.09.2020 00:30:00
Detay: Çubuk İlçesi Esenboğa Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana gelen 110'luk POLİETİLEN Boru arızası nedeniyle saat 00:30'a kadar su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: ESENBOĞA MAHALLESİ VE MELİKŞAH MAHALLESİ

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.09.2020 08:05:00
Tamir Tarihi: 2.09.2020 12:05:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Evren caddesi içinde Q110 pvc boru içme suyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı
Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi nin alt kotları

 

AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.08.2020 11:40:00
Tamir Tarihi: 4.09.2020 17:00:00
Detay: AYAŞ HACIRECEP MAHALLESİ ANKARA CADDESİ ÜZERİ AYAŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ YOL ÇALIŞMASI NEDENİ İLE 140 LIK İÇME SUYU DAĞITIM HATTI BORUSU VANADAN KAPATILDI, BU SEBEBLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AYAŞ FERAHFAKİ MAHALLESİ, ARIKLAR YOLU

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.09.2020 08:10:00
Tamir Tarihi: 2.09.2020 13:00:00
Detay: TEMELLİ CUMHURİYET MAHALLESİ İRFANZÜM CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: GAZİ, İSTİKLAL VE CUMHURİYET MAHALLELERİ GENELİ

 

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