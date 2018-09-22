  • BIST 90.590
  • Altın 245,144
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 26 °C
»

Su Kesintisi 2 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 2 Haziran 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 2 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 2 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 2 Haziran 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

2 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • ALTINDAĞ su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.06.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 2.06.2019 14:00:00
Detay: KALE MAHLESİ KONYA SOKAK NO 49 ÖNÜNDEKİ SU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR 
Etkilenen Yerler: KALE MAHLESİ

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çubuk'ta salatalık ekimi başladı01 Haziran 2019 Cumartesi 00:56
  • Beypazarı ziyaretçilerini bekliyor01 Haziran 2019 Cumartesi 00:48
  • Bayramda ulaşım ücretsiz01 Haziran 2019 Cumartesi 00:47
  • Altındağ'da Mahalle kütüphaneleri hizmete girdi01 Haziran 2019 Cumartesi 00:45
  • Yenimahalle Belediyesinden 2 bin kişiye iftar 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:41
  • Narkotimler Hamamönü'nde01 Haziran 2019 Cumartesi 00:40
  • Polatlı'da pazar yerine düzenleme01 Haziran 2019 Cumartesi 00:39
  • Mamak'ta cami ve mezarlıklar bayrama hazır01 Haziran 2019 Cumartesi 00:29
  • Sıfır Atık Projesi Çubuk'ta öğrencilere anlatıldı01 Haziran 2019 Cumartesi 00:25
  • Başkent rengarenk01 Haziran 2019 Cumartesi 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti