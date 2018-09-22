Su Kesintisi 2 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 2 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 2 Haziran 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
2 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- ALTINDAĞ su kesintisi
Arıza Tarihi: 2.06.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 2.06.2019 14:00:00
Detay: KALE MAHLESİ KONYA SOKAK NO 49 ÖNÜNDEKİ SU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: KALE MAHLESİ
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