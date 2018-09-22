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Su Kesintisi 2 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 2 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.06.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.06.2021 20:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ YENİ MAHALLE HACIBAYRAM VELİ BULVARI VE REFİK CESUR CADDESİ KESİŞİMİNDE BULUNAN 560LIK ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANLI: SU KESİNTİSİ :02/ 06/ 2021 : SAAT : 08:00: / 20:00 / ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİ,ZAFER MAHALLESİ,CUMHURİYET MAHALLESİ,KURTULUŞ MAHALLESİ,FATİH MAHALLESİ,ŞEHİTLİK MAHALLESİ,GAZİ MAHALLESİ VE YENİMAHALLENİN TAMAMINA SU VERİLEMEYECEKTİR

 

GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.06.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 2.06.2021 14:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi Haymana yolu üzerinde bulunan Q280 lik PE borudaki arıza nedeniyle 02/06/2021 saat 09:00 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mogan Sevgi Çiçeği ve Çalıkuşu Siteleri.

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.06.2021 09:10:00
Tamir Tarihi: 2.06.2021 15:00:00
Detay: YUNUS EMRE MAHALLESİ ABDURRAHİM KARAKOÇ CD İÇERİSİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YUNUS EMRE MAHALLESİ VE ÇEVRESİ

 

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