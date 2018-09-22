Su Kesintisi 2 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 2 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 2 Kasım 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
2 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.11.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 2.11.2020 13:00:00
Detay: Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ ŞAİR HASAN HÜSEYİN YURDABAK SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİĞİ İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.11.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 2.11.2020 12:45:00
Detay: Nallıhan İlçesi Nasuhpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında PVC Ø75 mm Dağıtım Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Plansız İçmesuyu Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Nasuhpaşa Mh. - Hacıbey Mh. - Yazı Mh. - Aliağa Mh. - Atatürk Mh.
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.11.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 2.11.2020 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Kazım Karabekir caddesi tır yolu içinde Q90 lık pvc boru içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı 12.00a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi nin üst kotları
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