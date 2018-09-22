Su Kesintisi 2 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Kasım 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 2 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Kasım 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

2 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

SİNCAN

Arıza Tarihi: 2.11.2021 07:15:00

Tamir Tarihi: 2.11.2021 11:00:00

Detay: SARAYCIK MAHALLESİ 1723 SOKAKDA MEYDANA GELEN DAGITIM ŞEBEKE HAT ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: SARAYCIK MAHALLESİ ( 1723 SOKAK )

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.11.2021 07:00:00

Tamir Tarihi: 2.11.2021 12:00:00

Detay: Akpınar mahallesi Dikmen Caddesi No:597 arkasında ani oluşan PE110'luk temiz su borusu arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Oran Mahallesi Ahmet Rüstem Sokak ve civarı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.11.2021 23:55:00

Tamir Tarihi: 3.11.2021 23:55:00

Detay: PSW9 pompa istasyonunda elektrik ve mekanik işlerinde kapasite artırımı yapılacağından su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Ümitköy , Koru Sitesi , Çayyolu , Prof. Ahmet Taner Kışlalı , Angora Evleri , Alacaatlı , Mutlukent , Konutkent ve Beysukent mahalleleri.

AKYURT

Arıza Tarihi: 2.11.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 2.11.2021 18:00:00

Detay: AKYURT GÜZELHİSAR MAHALLESİ TURGUT REİS CADDESİ İÇİ İÇME SUYU HAT DÖŞEME ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ GEÇİCİ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ...

Etkilenen Yerler: GÜZELHİSAR MAHALLESİ, BALIKHİSAR MAHALLESİ, ÇINAR MAHALLESİ ve BÜĞDÜZ MAHALLESİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 2.11.2021 10:40:00

Tamir Tarihi: 2.11.2021 18:00:00

Detay: Elmadağ İlçesi Gümüşpala mah Tepe caddesinde ki 315 lik hdpe borudaki arızadan dolayı 02.11.2021 tarihinde saat 10.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Gümüşpala mah Üçevler mah Yenimahalle mah Kemalpaşa mah

AYAŞ

Arıza Tarihi: 2.11.2021 11:15:00

Tamir Tarihi: 2.11.2021 17:10:00

Detay: Ayaş Oltan ve Ilıca Mahalesi Genelinde Enerji-SA Arıza bakım çalışması sonucu elektrik kesintisi yapılacağından dolayı su kesintisi uygulacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş, Oltan ve Ilıca Mahalleleri

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

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