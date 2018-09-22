  • BIST 1.542,600
  • Altın 548,66
  • Dolar 9,5266
  • Euro 11,0443
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Su Kesintisi 2 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Kasım 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 2 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Kasım 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

SİNCAN

Arıza Tarihi: 2.11.2021 07:15:00
Tamir Tarihi: 2.11.2021 11:00:00
Detay: SARAYCIK MAHALLESİ 1723 SOKAKDA MEYDANA GELEN DAGITIM ŞEBEKE HAT ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: SARAYCIK MAHALLESİ ( 1723 SOKAK )

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.11.2021 07:00:00
Tamir Tarihi: 2.11.2021 12:00:00
Detay: Akpınar mahallesi Dikmen Caddesi No:597 arkasında ani oluşan PE110'luk temiz su borusu arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Oran Mahallesi Ahmet Rüstem Sokak ve civarı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.11.2021 23:55:00
Tamir Tarihi: 3.11.2021 23:55:00
Detay: PSW9 pompa istasyonunda elektrik ve mekanik işlerinde kapasite artırımı yapılacağından su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Ümitköy , Koru Sitesi , Çayyolu , Prof. Ahmet Taner Kışlalı , Angora Evleri , Alacaatlı , Mutlukent , Konutkent ve Beysukent mahalleleri.

AKYURT

Arıza Tarihi: 2.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 2.11.2021 18:00:00
Detay: AKYURT GÜZELHİSAR MAHALLESİ TURGUT REİS CADDESİ İÇİ İÇME SUYU HAT DÖŞEME ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ GEÇİCİ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ...
Etkilenen Yerler: GÜZELHİSAR MAHALLESİ, BALIKHİSAR MAHALLESİ, ÇINAR MAHALLESİ ve BÜĞDÜZ MAHALLESİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 2.11.2021 10:40:00
Tamir Tarihi: 2.11.2021 18:00:00
Detay: Elmadağ İlçesi Gümüşpala mah Tepe caddesinde ki 315 lik hdpe borudaki arızadan dolayı 02.11.2021 tarihinde saat 10.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Gümüşpala mah Üçevler mah Yenimahalle mah Kemalpaşa mah

AYAŞ

Arıza Tarihi: 2.11.2021 11:15:00
Tamir Tarihi: 2.11.2021 17:10:00
Detay: Ayaş Oltan ve Ilıca Mahalesi Genelinde Enerji-SA Arıza bakım çalışması sonucu elektrik kesintisi yapılacağından dolayı su kesintisi uygulacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş, Oltan ve Ilıca Mahalleleri

İLGİLİ HABERLER

Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lükse doğru gidiyor02 Kasım 2021 Salı 00:11
  • Fitoterapi Uzmanı Reşat Kılıç: Bitkiler her derde deva01 Kasım 2021 Pazartesi 00:11
  • Tarihi Göz Dolduruyor01 Kasım 2021 Pazartesi 00:10
  • Hayvan Dostu Tabelalar30 Ekim 2021 Cumartesi 00:11
  • Cep Şerit Yapılsın30 Ekim 2021 Cumartesi 00:10
  • Meşhur Angora Otel Satılıyor29 Ekim 2021 Cuma 15:35
  • Gençlerimizi Kaybetmeyelim29 Ekim 2021 Cuma 00:10
  • Ankara Kartalları Umut Oluyor29 Ekim 2021 Cuma 00:09
  • Çankırı'da ‘pepino' üreten Hüseyin Köse: Burada herşey muazzam oluyor28 Ekim 2021 Perşembe 00:18
  • Mamak’ta Kutlu Doğum Haftası Kutlandı28 Ekim 2021 Perşembe 00:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti