Su Kesintisi 2 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 2 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 2 Mart 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
2 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.03.2020 05:30:00
Tamir Tarihi: 2.03.2020 17:00:00
Detay: 29 EKİM MAHALLESİ 818 SOKAK İLE 816 SOKAK KÖŞESİNDE 160 LIK ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMİŞTİR
Etkilenen Yerler: 29 EKİM MAHALLESİ İLKSAN TOKİ BLOKLARI
ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.03.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 2.03.2020 12:00:00
Detay: BEYLER MAHALLESİ ÇETİN SOKAK İÇME SUYU ARIZASI
Etkilenen Yerler: YAYALAR - BEYLER
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.03.2020 10:45:00
Tamir Tarihi: 2.03.2020 12:00:00
Detay: ANA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SAAT 12.00 A KADAR SULAR VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: BAŞAĞAÇ MAHALLESİ, ELİF SOKAK,TUNAHAN SOKAK,ERGENEKON SOKAK,10.SOKAK
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