Su Kesintisi 2 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?