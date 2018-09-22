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Su Kesintisi 2 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Mayıs 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 2 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Mayıs 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.05.2021 21:00:00
Tamir Tarihi: 2.05.2021 23:50:00
Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil mahallesi Hüseyin sağırkaya bulvarı üzerinde Q 140 Asbest ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Tahmini su verilme saati : 24:00
Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil mahalle geneli

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.05.2021 04:10:00
Tamir Tarihi: 2.05.2021 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ MEHMET AKİF MAHALLESİ ERGAZİ SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.05.2021 03:00:00
Tamir Tarihi: 2.05.2021 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q 1400 lük Çelik boru hattı kazısı ve imalatı esnasında kurumumuza ait Q 125 lik Duktil boru hattında oluşan boru arızasından dolayı 02.05.2021 Pazar günü saat 12.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler. Dereboyu caddesi ile çevresi

 

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