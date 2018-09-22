Su Kesintisi 2 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 2 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 2 Nisan 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
2 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.04.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 2.04.2020 13:00:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ 75.YIL BULVARI ANA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ 75.YIL BULVARI PAPATYA EVLERİ VE CEVRESİ
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.04.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 2.04.2020 09:00:00
Detay: Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi İnönü Bulvarı içerisinde oluşan içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Menderes, 29 Ekim, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Mahalleleri
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