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Su Kesintisi 2 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 2 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.04.2021 09:20:00
Tamir Tarihi: 2.04.2021 12:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ 75.YIL BULVARI’NDA YÜKLENİCİ FİRMA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI BAGLANTISI YAPMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ 75. YIL BULVARI BİR KISMI

 

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