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Su Kesintisi 2 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Ocak 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 2 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Ocak 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • TEMELLİ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.01.2020 17:30:00
Tamir Tarihi: 2.01.2020 12:00:00
Detay: ALCI MAHALLESİ GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ MEVCUTTUR
Etkilenen Yerler: ALCI MAHALLESİ

  • POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 3.01.2020 17:00:00
Detay: YÜZÜKBAŞI İÇME SUYU TESİSLERİNDEN POLATLI İLÇESİNE SU TEMİN EDEN BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI UHDESİNDE BULUNAN 1200LÜK ÇELİK HATTA YARALI MEVKİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: İLÇE MERKEZ MAHALLELERİ => CUMHURİYET - ÇAMLICA - ESENTEPE - FATİH - GAZİ - GÜLVEREN - İSTİKLAL - KURTULUŞ - MEHMET AKİF - ŞEHİTLİK - ŞENTEPE - YENİ - ZAFER MAHALLELERİ İLE KIRSAL MAHALLELER => İĞCİLER - KARAİLYAS - BEYLİKKÖPRÜ - ESKİPOLATLI - KARAHAMZALI - KOCAHACILI - GÜMÜŞYAKA - KARAPINAR - BASRİ - ÖMERLER - SAZILAR - YASSIHÖYÜK MAHALLELERİ

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