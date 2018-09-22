Su Kesintisi 2 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 2 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 2 Şubat 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
2 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.02.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 2.02.2020 13:00:00
Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ ULUBATLI HASAN CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİNİN BİR KISMI
- YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.02.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 2.02.2020 12:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İLKYERLEŞİM MAH.1872 SOK.İLE 1892 SOK.KÖŞESİNDE OLUŞAN İÇME SUYU ARIZASI NEDENİ İLE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: .ÖZPETEK 3 ST.ÇAĞDAŞLAR ST VE JANDARMA KOOP
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