Su Kesintisi 20 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 20 Ağustos 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 20 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 20 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 20 Ağustos 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

20 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.08.2020 08:00:00

Tamir Tarihi: 20.08.2020 17:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Altınova mahallesinde imalatı biten 300'lük duktil içmesuyu hattının devreye alınacağından TM1 içmesuyu deposuna bağlantı imalatının yapılması nedeniyle 20/08/2020 tarihinde su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Altınova Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Peçenek Mahallesi, Altındağ ilçesi Peçenek Mahallesi (Gicik) etkilenecektir.

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.08.2020 16:30:00

Tamir Tarihi: 20.08.2020 12:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Eryaman mahallesi 282 sokak Eryaman evleri içerisinde oluşan şebeke arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: Eryaman evleri

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.08.2020 23:00:00

Tamir Tarihi: 20.08.2020 07:00:00

Detay: Altındağ İlçesi Hacettepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi ile Çifteler Sokak köşesinde Q500 mm lik arızalı vananın değişimi yapılacağından dolayı su kesintisi yapılacaktır.Kesinti 19.08.2020 tarihinde saat 23:00 den 20.08.2020 saat 07:00 e verilecektir.

Etkilenen Yerler: Altındağ İlçesi,Hacettepe Mahallesinin bir kısmı ile Mamak İlçesi,Gülveren,Altınevler, Demirlibahçe, Çağlayan,Misket,Hürel,Şafaktepe,Balkiraz,Mehtap,Harman,Saimekadın,Bahçelerüstü,Diriliş Mahallesinin bir kısmı

KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.08.2020 00:00:00

Tamir Tarihi: 21.08.2020 03:00:00

Detay: Keçiören İlçesi Etlik Mahallesi Kiraz Sokakta bulunan P2 Pompa İstasyonunda 21.08.2020 tarihinde 00:00 ile 03:00 saatleri arasında tesise ait elektrik trafosunun bakımı yapılacağından tesis üzerinde bulunan N5, N6, N7 ve N8 Pompalarının durması sebebiyle 02:00-10:00 saatleri arasında Keçiören, Yenimahalle ve Altındağ İlçelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Halkımıza saygıyla duyurulur.

Etkilenen Yerler: Su kesintisinden etkilenecek yerler Keçiören İlçesi Ayvalı, Etlik, Esertepe, İncirli, 19 Mayıs, Tepebaşı, Pınarbaşı, Uyanış, Köşk, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe, Çaldıran, Güzelyurt, Yayla, Yükseltepe, OVacık, Kuşcağız, Osmangazi, Bademlik, 23 Nisan, Şenyuva, Şehit Kubilay, Atapark, Kanuni, Ufuktepe, Sancaktepe Mahalleleri, Yenimahalle İlçesi Burç, Kayalar, Kaletepe, Avcılar, Güventepe, Barıştepe Mahalleleri, Altındağ İlçesi Baraj Mahallesi

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.08.2020 08:00:00

Tamir Tarihi: 20.08.2020 17:00:00

Detay: Altınova DM1 ve DM2 depo arası içme suyu ana iletim hattının DM1 içme suyu deposuna bağlantı yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Gicik mahallesi,Peçenek mahallesi

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.08.2020 08:00:00

Tamir Tarihi: 20.08.2020 17:00:00

Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALETEN FİRMA TARAFINDAN İMALATI TAMAMLANAN YATIRIMIN İŞLETMEYE ALINABİLMESİ İÇİN TÖREKENT 252 CD İÇERİSİNDE YAPILACAK PLANLI ÇALIŞMADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: TÖREKENT MAHALLESİ - JANDARMA ATIŞ POLİGONU - YENİ KENT CEZA EVİ

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.08.2020 10:00:00

Tamir Tarihi: 20.08.2020 16:00:00

Detay: Kırkkonaklar ve Büyükesat Mahallelerindeki içme suyu iletim hattı çalışmasına istinaden döşenen Ø800 mm çelik boru ile mevcut Ø150mm düktil boru içme suyu hattının bağlantısı için su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Çankaya İlçesi Kırkkonaklar Mahallesi, Boztepe Mahallesi, Bademlidere Mahallesi ve Mercan sokak etkilenecektir

KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.08.2020 09:45:00

Tamir Tarihi: 20.08.2020 12:00:00

Detay: Bağlum hisar mahllesi Mevlüt Gürbüz caddesi kanal döşeme çalışması esnasında 200 lük ductil boru çalışmaya engel olmasından dolayı tedbir amaçlı kesinti yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Kanuni mah ve ufuktepe mahallerinin bir kısmı

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