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Su Kesintisi 20 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 20 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 20 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 20 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 20 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte  20 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

20 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Elmadağ

 

Arıza Tarihi: 20.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 20.08.2021 17:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN FATİH.MH.BAĞLARBAŞI SOKAKTA 160 LIK HDPE BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: HAVUZBAŞI.MH.ŞEHİTLİK.MH.FATİH.MH.

Pursaklar

Arıza Tarihi: 20.08.2021 03:40:00
Tamir Tarihi: 20.08.2021 13:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Fatih mahallesi dergah sokak içinde meydana gelen içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesinti yqpılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi

Akyurt

 

Arıza Tarihi: 20.08.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 20.08.2021 12:00:00
Detay: Akyurt ilçesi, Galaba mahallesi ile Cücük mahallesi arasındaki içmesuyu iletim hattında arıza nedeniyle kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Cücük mh.

 

Arıza Tarihi: 20.08.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 20.08.2021 11:00:00
Detay: Akyurt ilçesi, yıldırım mahallesi Kavaklıdere cd. Karpuzlu sk. Karanfil cd. içinde meydana gelen içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesinti yqpılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yıldırım mh. bazı yerler

Polatlı

 

Arıza Tarihi: 20.08.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 20.08.2021 15:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 20.08.2021 08:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :20.08.2021 15:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : İSTİKLAL MAHALLESİ ÇALDAĞ SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER:İSTİKLAL MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE TAMAMI
Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE TAMAMI

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Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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