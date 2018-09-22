Su Kesintisi 20 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 20 Aralık 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 20 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 20 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 20 Aralık 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

20 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.12.2020 09:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2020 12:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ’ NDE BULGURDEDE 5. SOKAK TA BULUNAN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ, BULGURDEDE VE ÇEVRESİ, İSTİKLAL HALLESİ, KARCIKAYA VE ÇEVRESİ RÜSTEMPAŞA, ZAFER MAHALLESİ VE ÇEVRESİ

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.12.2020 09:30:00

Tamir Tarihi: 20.12.2020 12:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ŞHT. ASTSUBAY HAKAN TOYDEMİR SOKAKTA OLUŞAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: ŞHT. ASTSUBAY HAKAN TOYDEMİR SOKAK, KONUT SOKAK ASLIHAN SOKAK VE ÇEVRESİ ŞHT. ASTSUBAY HAKAN TOYDEMİR SOKAK, KONUT SOKAK ASLIHAN SOKAK VE ÇEVRESİ ŞHT. ASTSUBAY HAKAN TOYDEMİR SOKAK, KONUT SOKAK ASLIHAN SOKAK VE ÇEVRESİ

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.12.2020 22:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2020 13:00:00

Detay: Planlı su kesintisi: Mamak Abidinpaşa mahallesi Tıp fakültesi caddesi içinde iletim şebeke hatlarının üç noktada bağlantıları yapılacağından 19.12.2020 Cumartesi günü saat 22.00 ile 20.12.2020 Pazar günü saat 13.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Akdere, Tuzluçayır, Kazım Orbay,Kutlu, Balkiraz, Mehtap, Kartaltepe, Peyami Sefa, Şafaktepe, Saimekadın, Genaral Zeki Doğan Mahalleleri ,Demirlibahçe ve Çağlayan mahallerinin üst kotları ile Aşık Veysel mahallesinin alt kotları

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